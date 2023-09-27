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أول الخريجين بقطاع الآداب: تكريم المتفوقين يعكس اهتمام الرئيس بالتعليم

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:34 ص
أول الخريجين بقطاع الآداب: تكريم المتفوقين يعكس اهتمام الرئيس بالتعليم احتفالية تكريم الخريجين بحضور الرئيس السيسى
كتب محمد صبحى

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قالت مريم على محمد شريف، أول الخريجين بقطاع الآداب وضمن قائمة ،المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، إن التكريم من الرئيس شرف كبير وأمر عظيم خاصة وأنه هذا التكريم يحدث لأول مرة ودليل كبير يعكس أن الرئيس مهتم بالتعليم وتكريم المتفوقين والمتميزين.
 
وأعربت مريم على فى تصريحات لـ" اليوم السابع" عن سعادتها بالتكريم والتواجد فى حفل تفوق جامعات مصر، مؤكدة أن التكريم حافز كبير لكل الطالبات للاستمرار فى التفوق، وحضور وتشريف الرئيس السيسى دليل كبير على تقديره للمتفوقين فى التعليم .
 
وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كرم عددًا من أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.
 
وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة تذكارية لأوائل الخريجين، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.
 

التعليم العالى

أوائل الخريجين

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