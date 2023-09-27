أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف بالمسجد الجديد

دمياط معتز الشربيني

أقامت مديرية الاوقاف بدمياط احتفالية بهذه الذكرى العطرة بالمسجد الجديد بمدينة دمياط حضرها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد هيثم الدكرور مأمور قسم أول دمياط و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و لفيف من قيادات الاوقاف والازهر الشريف.

و تضمن الاحتفال ابتهالات وتواشيح دينية، كما القى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف خطبة جاءت حول صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الاقتداء بسنته وخصاله الشريفة وفضل الصلاة على رسولنا الكريم ، كما أكد خلالها على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركة بالمزيد من الطاعات.

وتقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بأسمى آيات التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و شعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء و الأمن والأمان.