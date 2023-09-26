7 مكاتب لتوثيق وتحرير توكيلات الترشح لانتخابات الرئاسة بمطروح.. تعرف عليها

حدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، 7 مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة مطروح، تغطي مراكز مدن المحافظة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها 7 مقار مكاتب للتوثيق، مكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة مطروح، وهي كالتالي:

مدينة الحمام، بعمارة مجلس المدينة في منطقة حفر الباطن.

مدينة العلمين، بمبنى مركز الخدمات الحكومية بالعلمين.

قرية سيدي عبدالرحمن، بمبنى مركز الخدمات الحكومية بالعلمين.

مدينة الضبعة، شارع المدرسة الثانوية.

مدينة سيدي براني، الوحدة المحلية.

مدينة سيوة، وسط مدينة سيوة.

مدينة السلوم، مساكن مجلس المدينة.