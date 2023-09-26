5 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية ببنى سويف.. تعرف عليها

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة بنى سويف، 5 مقار، جاءت علي النحو التالي:

- مدينة ناصر - شارع جمال عبدالناصر بجوار بنك مصر

- مدينة ببا - مساكن الرى بجوار شادر الفاكهة

- مدينة سمسطا - مساكن الوحدة المحلية داخل حى الفلوجا

- ضواحى بنى سويف- حى الرمد بجوار مديرية المساحة مدينة بنى سويف

- مدينة الفشن - شارع البحر الاعظم مدينة الفشن

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.