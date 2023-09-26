5 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية ببنى سويف.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة بنى سويف.
ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة بنى سويف، 5 مقار، جاءت علي النحو التالي:
- مدينة ناصر - شارع جمال عبدالناصر بجوار بنك مصر
- مدينة ببا - مساكن الرى بجوار شادر الفاكهة
- مدينة سمسطا - مساكن الوحدة المحلية داخل حى الفلوجا
- ضواحى بنى سويف- حى الرمد بجوار مديرية المساحة مدينة بنى سويف
- مدينة الفشن - شارع البحر الاعظم مدينة الفشن
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.
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