200 مليون دولار للحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى و120 محطة رصد بالمحافظات

كتبت منال العيسوي

حدثت طفرة جديدة فى الحد من تلوث الهواء فى عهد الرئيس السيسى، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء أكثر من 120 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة البيئة أنه من أجل المساهمة فى تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية، لتوفير بيانات الرصد الصحيحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متخذى القرار والتى تسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى، إلى جانب تنفيذ الحكومة المصرية المشروع القومى "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى" الممول بقرض من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار والذى تنفذه وزارة البيئة، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ فى قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء.

وتوالت النجاحات فى إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميا "بالسحابة السوداء" عامًا بعد عام، حيث تم السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعى وتقديم الدعم الفنى للأهالى والمزارعين.

وأثمرت الجهود المبذولة عن تجنب انبعاثات ملوثات الهواء بلغت ما يزيد على 158653 ومؤخرا تم تجميع أكثر من 2.123 مليون طن من قش الأرز بنسبة 99% من كمية قش الأرز.

كما بلغ عدد النماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتى حتى نهاية عام 2022 (254) نموذجا مطورا، بالإضافة إلى 14 مصنعا لإنتاج الفحم النباتى المضغوط، إضافة إلى أنه تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 91 منشأة صناعية بعدد 454 نقطة رصد.

وتم فحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دورى لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا، بجانب إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التى تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عاما بأتوبيسات جديدة وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية فى مدينتى الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثانى لمترو الأنفاق.

وفى المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يتم تنفيذ 44 مشروعا فرعيا لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.

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يذكر أنه تم تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، حيث تم حتى الآن زراعة 395 ألف شجرة من إجمالى 1.3 مليون شجرة، ويجرى الاستكمال بإجمالى 905 آلاف شجرة بنهاية العام الجارى، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع دعم قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بعدد 222183 شجرة بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والوادى الجديد.