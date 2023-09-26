وزير الإنتاج الحربى يتابع إنشاء أول محطة طاقة كهربائية من المخلفات

كتب زكى القاضى

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- و إسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية والتي تقع بمنطقــة أبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة)، مؤكدًا على أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير على المواطنين والاقتصاد القومي، وأكد على حرصه للمتابعة الدقيقة لتنفيذ تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" لأعمال المشروع في إطار المخطط الزمني الموضوع، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

واستعرض روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" الموقف التنفيذي لإجراءات بدء تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيدًا بمساعي الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والمتجددة ودمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، معربًا عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى حرص الوزارة على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.