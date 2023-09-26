نيابة العبور تكلف بتشكيل لجنة فنية لحصر خسائر حريق مصنع الملابس

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة العبور بمحافظة القليوبية، تشكيل لجنة فنية لفحص أسباب حريق مصنع الملابس الجاهزة مساء أمس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور فى محافظة القليوبية وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحريق، وطلبت الملف الإنشائى للمصنع لمراجعة وسائل الأمن بالمصنع والوقوف على التراخيص.

فيما كشفت المعاينة التى قامت بها النيابة أن المصنع مقام على مساح 3300 م2، ويتكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية، وقد شب الحريق بالطابقين الثانى والثالث وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمصنع كاملا.

تلقت الاجهزة الامنية فى القليوبية إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق حيث تم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 2 خزان استراتيجى سعة 35 طن ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء حيث تم السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظات المنوفية والشرقية والقاهرة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع محل الحريق مرخص يقع على مساحة 3300م2 ويضم دور أرضى وثلاثة أدوار علوية، ونشب الحريق بالدورين الثانى والثالث وأسفر الحريق عن إصابة 8 عمال باختناق وتم إسعافهم فى مكان الحريق.

وتوجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والعميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية العبور، لمكان الحريق.

وأكد المحافظ، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة تعاملت بشكل سريع مع الحادث، وتم السيطرة وإطفاء الحريق.