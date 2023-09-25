16سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع ملابس بالعبور.. صور

كشفت محافظة القليوبية ، في بيان لها، التفاصيل الكاملة حول حريق مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، موضحة أنه فور علم محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بالحريق مساء اليوم الاثنين، انتقل علي الفور إلى موقع الحريق بمصنع ملابس جاهزه بالمنطقة الصناعية الأولى الإمتداد الشمالي بمدينة العبور، وتواجد في موقع الحريق كلاً من اللواء حسام القرنشاوي الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء أحمد غالب وكيل الإدارة العامة للإطفاء، والعميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والعميد محمد البطوطي مدير إدارة مرور القليوبية، والعقيد مايكل منير رئيس شرطة جهاز تنمية العبور، والمقدم محمد عزام رئيس وحدة مطافئ العبور، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية العبور.

وأوضح "المحافظ"، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد خسائر بشرية والخسائر في محتويات المبنى.

والجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة تلقت بلاغا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة على مساحة 3300م2 مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ونشب الحريق بالدورين الثاني والثالث، وتم الدفع ب16 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 2 خزان إستراتيجي سعة 35 طن ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء حيث تم السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة.

وتم إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وتم السيطرة وإطفاء الحريق.