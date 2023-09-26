اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:30 ص
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مورافيتسكى يطالب شولتس بعدم التدخل في شئون بلاده

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:00 ص
مورافيتسكى يطالب شولتس بعدم التدخل في شئون بلاده ماتيوش مورافيتسكى
أحمد علوى

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طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم التدخل في شؤون بولندا.

وقال مورافيتسكي خلال تواصله مع الناخبين، يوم الاثنين: "تحدث المستشار شولتس مؤخرا عن حدود منطقة شينغن. وأنا أود أن أقول له ألا يتدخل في شؤون بولندا".

واعتبر رئيس الوزراء البولندي أن شولتس إما "لم يطلع على المعلومات إلى حد كاف" أو "يعزف في أوركسترا" حزب "المنصة المدنية" المعارض البولندي الذي اتهمه مورافيتسكي بتضخيم فضيحة الفساد المتعلقة بسلطات الهجرة البولندية.

يذكر أن بولندا فتحت تحقيقا في شهبات الفساد المتعلقة بإصدار سلطات الهجرة البولندية تأشيرات شينغن مقابل رشاوى.

وعلى خلفية الفضيحة، أعلن المستشار الألماني أنه لايستبعد تشديد إجراءات التفتيش على حدود ألمانيا لمنع الهجرة غير الشرعية. كما طالبت المفوضية الأوروبية السلطات البولندية بتقديم توضيحات بشأن المعلومات عن إصدار السلطات البولندية تأشيرات الدخول مقابل الرشاوى.


رئيس وزراء بولندا

شولتس

سلطات الهجرة البولندية

اخبار العالم



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