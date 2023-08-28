اليوم السابع
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الأزهر يفتح الباب لأبناء شمال سيناء للقبول بمعاهد القراءات بنين وفتيات

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:00 ص
الأزهر يفتح الباب لأبناء شمال سيناء للقبول بمعاهد القراءات بنين وفتيات قطاع المعاهد الأزهرية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أتاحت منطقة شمال سيناء الأزهرية فرصة القبول للراغبين والراغبات من أبناء شمال سيناء الالتحاق بمعاهد القراءات الأزهرية.
 
وقال الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، أنه يتم التقدم بالمعاهد، ولكل معهد إدارته فى قبول العدد الكافى.
 
وأضاف أن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومى للطالب (أو لـ ولى الأمر أن كان الطالب صغير السن")، أصل الموقف من التجنيد (إن وجد).
 
وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وأصل المؤهل الدراسى (إن وجد)، وصور شخصية، دمغات، طوابع، أظرف دوسيهات.
وأشار أن الأوراق المطلوبة بالنسبة لـ المكفوفين هى المستندات السابقة ويزاد عليها شهادة معتمدة من مستشفى الرمد بأنه كفيف.
 
وتشهد شمال سيناء، تواصل العمل فى الإنشاء لعدد من المواقع الجديدة لمعاهد أزهرية بمختلف أنحاء المحافظة.
 
وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الإنشاءات الجديدة للمعاهد الأزهرية على أرض شمال سيناء، بينها الإنشاءات لمجمع بنين الروضة الاعدادى الثانوى بقرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد، والانشاءات الجديدة لمجمع معاهد الجولف الأزهرى بحى الزهور بالعريش، لافتا أن مجمع معاهد الجولف قديما طالته يد الإرهاب الغاشم وقامو بتدمير المجمع بالكامل، وبعد استقرار الأوضاع الأمنية بدأت التنمية من جديد، وينطلق شريان الحياة للمعاهد الأزهرية حتى تتسلح بسلاح العقل والمعرفة والتنمية وحب الوطن.
 

شمال سيناء

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