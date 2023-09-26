مطار مرسى علم الدولى يستقبل 26 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 26 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتقدم السلطات المختصة بمطار مرسى علم ، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 9 رحلات من بولندا، 5 رحلات من التشيك، 4 رحلات من ايطاليا، 3 رحلات من المانيا، رحلة من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من هولندا ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.