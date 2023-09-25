مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأثنين، 10 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتقدم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها رحلتين من دولة المانيا،و5 رحلات من التشيك، و3 رحلات من المطارات الايطاليه المختلفة .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.