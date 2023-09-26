مطار الأقصر الدولى يشهد تشغيل رحلات عديدة وافدة من مختلف مدن العالم

كتب احمد مصطفى

شهد مطار الأقصر الدولى زيادة فى عدد الرحلات الجوية الوافدة إلى مدينة الاقصر، والتى تعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة للقادمين من مختلف دول العالم خاصة خلال الموسم الشتوى،

حيث تم إعادة تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مدينة لندن إلى مدينة الأقصر، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعياً حتى نهاية الموسم الشتوي الجديد؛ بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيًا بخط سير (مدريد/ الأقصر) ، وتشغيل رحلة واحدة أسبوعيًا بخط سير (برشلونة / الاقصر).

وتم البدء فى تسيير رحلات من المدن الاسبانية إلى مدينة الاقصر بواقع رحلتين أسبوعيا إلى مدريد ورحلة واحدة أسبوعيًا من (مالجا – بلباو –فالنسيا – برشلونة ) إلى الأقصر ورحلة أسبوعيا من مدينتى (روما – ميلانو) بإيطاليا بالإضافة إلى رحلة واحدة أسبوعيًا من (باريس إلى الأقصر)، كما شهد مطار الأقصر تشغيل رحلات إلى العاصمة الإيطالية روما اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل رحلات من مدينتى ( ليون / نانت) الفرنسية إلى مدينة الأقصر اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجارى، فضلًا عن تشغيل رحلات من إسبانيا خلال نفس الشهر بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي.

وفى هذا السياق وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى جميع العاملين بالمطارات المصرية بوجه عام والعاملين بمطار الأقصر الدولى بوجه خاص بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم جميع التسهيلات، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة مدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العاملة بالمطارات مما يسهم في تحسين تجربة السفر عبر المطارات المصرية، كما أشار وزير الطيران المدني إلى ضرورة التنسيق المشترك مع مختلف الجهات المعنية بمطار الأقصر الدولى من أجل الخروج بموسم شتوى ناجح، والذى من المقرر أن يبدأ مع نهاية أكتوبر المقبل.