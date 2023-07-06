مطار الأقصر الدولى يستقبل أولى رحلات الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل مطار الأقصر الدولى، اليوم، الخميس، أولى رحلات الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة فى المملكة العربية السعودية، وذلك عقب نهاية رحلتهم لأداء مناسك الحج، حيث تم توفير جميع التجهيزات اللازمة فى مختلف أنحاء المطار بدءاً من وصول طائرة الحجاج وحتى صالات الوصول والخروج من المطار لتوفير أسرع خدمة لكافة الحجاج لدى وصولهم لأرض البلاد، وذلك تحت إشراف اللواء طيار هشام فريد مدير عام مطار الأقصر الدولى.

وفى هذا الصدد صرح منصور جمال زكى الحجاجي نائب مدير عام مطار الأقصر الدولى، بإنه كلف مدير عام المطار الجميع بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال حجاج بيت الله العائدين من الأراضى المقدسة، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإنهاء أوراقهم بأسرع وقت ممكن للتخفيف عليهم فى رحلة العودة لأسرهم وبلادهم.

ويضيف نائب مدير عام مطار الأقصر الدولى، فى بيان صحفى، إنه تم العمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات أمام الحجاج العائدين من بيت الله، لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم بدءاً من استقبالهم على سلالم الطائرتين اللتين وصلتا للأقصر اليوم من مطار جدة الدولى، حيث جاءت الرحلة الأولى على متنها 300 حاج وحاجة وتحمل رقم 4754 مصر للطيران وهم من حجاج القرعة والجمعيات، أما الطائرة الثانية فقد حملت على متنها 186 حاج وحاج من مطار جدة وتحمل أرقام 4756، وتم توفير اللازم للحجاج حتى مغادرتهم أرض المطار بسلام.



وصول أولى رحلة الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة



وصول الحجاج للمطار وتوفير الدعم اللازم لهم



مطار الأقصر الدولى يستقبل أولى رحلة الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة



دعم الحجاج داخل مطار الأقصر الدولى



لحظة وصول الحجاج لمطار الأقصر الدولى