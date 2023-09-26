اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 6 أشخاص وفقدان 13 آخرين إثر سقوط أمطار غزيرة فى جواتيمالا

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:10 ص
مصرع 6 أشخاص وفقدان 13 آخرين إثر سقوط أمطار غزيرة فى جواتيمالا أمطار - أرشيفية
وكالات

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قالت السلطات في جواتيمالا، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية تسببت في فيضان نهر في العاصمة جواتيمالا سيتي، مما أدى لسقوط ستة ضحايا وفقدان 13 آخرين.

وقالت وكالة "كونريد" الوطنية لمواجهة الكوارث في جواتيمالا، إن ستة منازل جرفتها المياه بعد أن فاض نهر لاس فاكاس الذي يمر عبر جواتيمالا سيتي، في منطقة تبعد نحو ثلاثة كيلومترات جنوبي وسط المدينة.

وقال سيرخيو كابانياس، رئيس العمليات في إدارة الإطفاء بالبلدية: "عثرنا على ست جثث حتى الآن، ومن المرجح أن نعثر على المزيد". وأضاف: "الجثث لفتاة وخمسة بالغين".

ونشر الرئيس أليخاندرو جياماتي رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عبر فيها عن "قلقه العميق وتضامنه مع الأسر المتضررة".

وتشير إحصاءات الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 29 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في جواتيمالا، خلال موسم الأمطار الحالي، بخلاف من سقطوا بعد أمطار الليلة الماضية.


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