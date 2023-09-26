مصرع طالب بطلقات خرطوش طائشة فى دسوق

لقى شاب مصرعه بطلقات خرطوش طائشة أثناء جلوسه بمقهى على الكورنيش بمدينة دسوق، حيث فوجئ رواد المقهي بسقوط الطالب متأثرا برش خرطوش أثناء جلوسه دون معرفة مصدر الطلقات، وجرى نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بدسوق ومنها إلى طوارئ جامعة الإسكندرية لخطورة حالته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، ويكثف رجال المباحث جهودهم للتعرف على المتهم والقبض عليه.
وتلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بإصابة "ي.ا.ع"، طالب 17 سنة، بطلقات نارية طائشة من مجهولين أثناء جلوسه على مقهى بكورنيش النيل بالقرب من مسكنه بمدينة دسوق، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، ومنها إلى طوارئ الإسكندرية، إلا أن الطالب توفي فى المستشفى متأثرا بجراحه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم.
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