مصرع طالب بطلقات خرطوش طائشة فى دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه بطلقات خرطوش طائشة أثناء جلوسه بمقهى على الكورنيش بمدينة دسوق، حيث فوجئ رواد المقهي بسقوط الطالب متأثرا برش خرطوش أثناء جلوسه دون معرفة مصدر الطلقات، وجرى نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بدسوق ومنها إلى طوارئ جامعة الإسكندرية لخطورة حالته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، ويكثف رجال المباحث جهودهم للتعرف على المتهم والقبض عليه.