مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصرى يصدح بالصلاة على النبي في مولده

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" احتفال مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصرى بالمولد النبوي الشريف، بالصلاة على النبي قبل صلاة العشاء وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين بقدوم مولد رسول الله صلى الله عليه.

وقدم فعاليات الصلاة على النبي بمسجد سيدي أبو الحجاج الأقصرى، إمام المسجد الشيخ مبارك على، وقيادات المسجد، وشارك الأهالي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تصدح (300) من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023م الموافق 11 من شهر ربيع الأول 1445هـ عقب صلاة العشاء (ليلة مولده "صلى الله عليه وسلم")، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.