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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:58 م
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محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوى بمسجد سيدى المرسى أبو العباس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:39 م
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوى بمسجد سيدى المرسى أبو العباس محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوى
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسى أبو العباس عقب صلاة المغرب.

وذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق والهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية، وقيادات مديرية الأوقاف. 

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية.

وأكد أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار .

 

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف

محافظ الإسكندرية بمسجد المرسي ابو العباس
محافظ الإسكندرية بمسجد المرسي ابو العباس

محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف_1
محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف_1

 


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