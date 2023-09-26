مساجد الشرقية تصدح بالصلاة على النبى فى مولده.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أحتفلت مساجد محافظة الشرقية ، بالصلاة علي النبي عليه السلام، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وشارك "اليوم السابع"، من داخل مسجد الفتح المسجد الأول بمحافظة الشرقية، تسبيحة علي النبي علية الصلاة والسلام، وألتف المصلين، حول الإمام الشيخ ياسر فتحي، التسبيح والصلاة و السلام علي النبي الكريم.

كانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت أن مساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مولده.

ونشر وزير الأوقاف بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: «في إطار جهود الوزارة الدعوية واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدح 300 من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة العشاء».

وأكد وزير الأوقاف، أن المشاركة مفتوحة في المساجد المقرر لها الصلاة على النبي وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.