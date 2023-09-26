لجان مرور من صحة الشرقية لمتابعة خزانات مياه المدارس

الشرقية- إيمان مهنى

تابعت إدارة صحة البيئة، وإدارة السن المدرسي بـ مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، جميع الإجراءات الصحية والوقائية بمدارس المحافظة، والمرور علي خزانات المياه بالمدارس.

ذلك للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، وعدم إستخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والإعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء الإمتحانات بمدارس المحافظة.

وفي سياق متصل قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف أعمال التطهير بمحيط المدارس والمعاهد، وكذلك بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لمديري إدارات صحة البيئة، والسن المدرسي، والإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، وإدارة ناقلات الأمراض بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.