سكرتير عام الجيزة ينبه على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالمرور علي المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار، قام اللواء شاكر يونس السكرتير العام بجولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات بمجمع مدارس منشأة البكارى بحي الهرم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

تابع السكرتير العام مستوى النظافة بمجمع المدارس وكفاءة مقاعد الجلوس الخاصة بالطلاب والنظافة بدورات المياه وتوافر عناصر الأمان بالسلالم والفصول.

وأكد اللواء شاكر يونس على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

رافق اللواء شاكر يونس خلال الجولة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومدير الإدارة التعليمية.

يُذكر أن محافظ الجيزة طالب مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي للتعامل الفورى مع أي معوقات والتأكد من توافر كافة عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعاون مع المراكز والأحياء والجهات المعنية وضرورة التنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم فى التخفيف من المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية وغيرها ( السبلايز ) لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن العام الدراسى الجديد سوف يشهد دخول حوالي 3 ملايين طالب بمدارس محافظة الجيزة الأمر الذى يتطلب رفع درجه الاستعداد القصوى لضمان الظهور بالشكل الأمثل، مشدداً على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتواجد المشرفين لمنع التزاحم والتأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ علي السلامة العامة للطلاب.