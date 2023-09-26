محافظ كفر الشيخ يشهد بدء موسم جنى القطن ويؤكد: نزرع ثلث إنتاج الجمهورية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بدء موسم جنى القطن بقرية الهمة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من قيادات مديرية الزراعة، وعدد من المزارعين والمزارعات.

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام موجها التحية لكل المزارعين والفلاحين من أهالينا الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، وتزرع المحافظة ثلث المساحة المنزرعة من المحصول على مستوى الجمهورية بـ 84 ألفا و200 فدان، ومتوسطة إنتاجية الفدان من 10 لـ12 قنطارا.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم بدء جني القطن صنف جيزة 94، ولدينا 4 مراكز اكسار بيلا والحامول والرياض ـأما مطوبس فهي إكسار جيزة 96، والمحصول هذا العام مبشر انتاجيه عاليه، وتم اختيار 91 مجمع بالتعاون مع منظومة تسويق القطن، ويتم عقد ندوات عن الجني المحسن، ومتابعة عمليات الجني في الحقول.