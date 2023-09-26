محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة غذائية مقدمة من "الزراعة" لأبناء المحافظة

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قافلة المواد الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة لأبناء شمال سيناء، كهدية من الرئيس السيسى، في حضور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، وبركات محمد علي، مدير عام التلقيح الصناعي بوزارة الزراعة.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل لأبناء محافظة شمال سيناء والتوجيه بتخفيف العبء عنهم، كما وجه الشكر الي وزارة الزراعة وجميع الوزارات التي تقوم بدعم شمال سيناء.

وأكد المحافظ على أن قافلة وزارة الزراعة تضم 41 سيارة محملة بـ 75 طنا من السلع الضرورية من بينها اللحوم والدواجن والبيض والالبان والأرز والسكر والخضراوات والطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات، حيث سيتم بيعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%.

وأضاف المحافظ، أنه على هامش القافلة سيتم توزيع المواد الغذائية وحلوي المولد على المواطنين المستحقين مجانًا، دعمًا للأسرة السيناوية بناء على توجيهات الرئيس، مشيرًا إلى قيام وزارة الزراعة بتنفيذ قافلة بيطرية لعلاج المواشي تضم 10 سيارات من الادوية والمستلزمات الطبية البيطرية والامصال واللقاحات وفحص الحيوانات والماشية مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لأبناء شمال سيناء.

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أطلق صباح اليوم أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة غذائية



قافلة غذائية بشمال سيناء