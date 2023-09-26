محافظ جنوب سيناء يبحث تفاصيل استعدادات العام الدراسى الجديد.. صور

جنوب سيناء_ ياسر عامر

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، جلسة المجلس التنفيذي، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر للواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ والعاملين معه لما بذلوه من جهد مميز خلال فترة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الاسيوي، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد استعدادا لعدد من الفعاليات القادمة منها ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وناقش المحافظ المقترح المقدم من رئيس مدينة دهب والخاصة بإجراءات ضبط الشواطئ والأنشطة البحرية للمدينة لضمان الحفاظ علي البيئة البحرية والزائرين بالمدينة، ووجه المحافظ بإقامة بطولات ويند سيرف بمدن دهب و رأس سدر وطور سيناء، في إطار التنشيط السياحي والترويج لهذه الرياضة التي تشتهر بها مدن جنوب سيناء لتوافر الرياح المناسبة طوال العام.

وفي سياق الحفاظ علي البيئة شدد المحافظ علي عدم استخدام الأكياس البلاستيكية في تداول السلع واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة وتقرير غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لمن يخالف هذه التعليمات مع توفير الأكياس صديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما وجه بتوزيع سلع غذائية ولحوم وحلاوة المولد علي الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والمرأة المعيلة والفئات الأولى بالرعاية بمناسبة ذكرى المولد الشريف وفي إطار حرص المحافظ علي تقديم الدعم ونشر البهجة والفرحة في قلوب تلك الفئات، بالإضافة لحقائب المدارس والأحذية التي تقدم بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري.

وفي إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لاحتفالات نصر أكتوبر تم خلال الجلسة عرض فيلم تسجيلي بعنوان الحصن عبارة عن محاكاة لبعض أحداث أكتوبر تنفيذ مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمستشار العسكري بالمحافظة .

ووجه المحافظ نحو البدء في استعدادات الحد من أخطار السيول استعدادا للموسم الشتوي وتطهير مخرات السيول وتجهيز المعدات الثقيلة واتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن بالتنسيق مع الموارد المائية.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة التغيرات المكانية بجميع المدن وإزالة اية تعديات او مخالفات بنائية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات فورا.

وبدأ محافظ جنوب سيناء جدول أعمال الجلسة بمناقشة استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 بشأن هيئات التدريس والأدوات التعليمية عن طريق عرض طريق بواسطة وكيل وزارة التربية والتعليم، وأكد المحافظ علي الاستمرار في دفع الرسوم للطلبة غير القادرين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة لدفع ٥٠ % لطلبة المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وفي نفس السياق ناقش المحافظ تقرير مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة بشأن الصيانة الدورية للمدارس وما تم إنجازه من مدارس جديدة

وحرص المحافظ علي الاستماع الي تقرير وكيل وزارة التموين بالمحافظة عن موقف معارض اهلا مدارس بجميع المدن ووجه بضرورة التوسع فيها بكل مدن المحافظة ومتابعة نسب التخفيضات باستمرار لرفع المعاناة عن كاهل الأسر.

وتابع المحافظ تقرير لجنة المواقف بالمحافظة الخاص بشأن طريقة استغلال ساحة انتظار السيارات بمدخل السوق التجاري القديم بشرم الشيخ موجها بضرورة تحديد القيمة المستحقة لكل فئة.

وناقش المحافظ موقف تخصيص الأراضي للجهات الحكومية والغرض المخصصة من أجله.