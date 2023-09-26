اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ‎

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:19 م
محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ‎ جانب من الإعتماد
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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اعتمد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ تمهيدا للتصديق عليه من رئاسة مجلس الوزراء.
 
جاء ذلك خلال قيام المهندس مصطفى عبده أحمد مدير التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بعرض لوحات المخطط الاستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ بمسطح إجمالي 100824 فدان، اليوم ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.


يشار الي ان المخطط يتضمن استعمالات الأراضي لتنفيذ خريطة التنمية الشاملة على أرض مدينة شرم الشيخ لكافة مجالات التنمية ( السياحية - التجارية - الترفيهية - والخدمية ) بالإضافة إلى منطقة تنموية متكاملة بالرويسات الجديدة بناءا على توجيهات رئاسة الجمهورية.

وجاء العرض بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب السيد المحافظ واللواء المهندس أحمدالاسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.


 


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