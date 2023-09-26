اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يتفقد معارض المستلزمات المدرسية المخفضة بالخارجة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 11:30 ص
محافظ الوادى الجديد يتفقد معارض المستلزمات المدرسية المخفضة بالخارجة جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  معارض وأسواق المستلزمات المدرسية المنفذّة بنطاق مدينة الخارجة بالتزامن مع استقبال العام الدراسي الجديد، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.
 
حيثُ اطمأن المحافظ على توافر السلع، ووجّه بتوفير كافّة المستلزمات المدرسية والحقائب والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.
 
من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ عددًا من شوادر بيع الخضر والفاكهة، مُشددًا على تكثيف الرقابة على الأسواق، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، والإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح أمام المواطنين.

 


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