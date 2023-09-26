اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يطمئن على جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:29 م
محافظ الوادي الجديد يطمئن على جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد المحافظ يطمئن على جاهزية مدارس الخارجة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ للإطمئنان على استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز و المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وتفقد المحافظ المدرسة المصرية اليابانية ووجه باستكمال تشجير محيط الملعب، كما استعرض البرامج التدريبية للمعلمين، موجهًا بتطبيق ونقل الخبرات المكتسبة من الدورات التدريبية التي تم تنفيذها باليابان، وتعظيم الإستفادة منها.
 
كما اطمأن الزملوط على جاهزية مدرسة طلعت ضرغام الإبتدائية، ووجه باستبدال الآثاث الموجود بآخر جديد، لإضفاء مظهر حضاري للفصول، والتأكيد على الالتزام بالزي المدرسي وزي المعلمين. كما شدد على تفعيل برامج متابعة ورعاية الطلاب اجتماعيًا و علميًا و رياضيًا، واكتشاف الموهوبين بكافة المجالات.
 
وواصل المحافظ جولته، بتفقد مدرسة اللغات المتميزة، موجهًا باستغلال بعض القاعات لاستيعاب طلاب المرحلة الثانوية واستكمال أعمال تجميل الحديقة الملحقة ودهان واجهات المنازل والمباني السكنية المحيطة بالمدرسة.

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