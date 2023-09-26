محافظ المنوفية يوجه بالتشغيل الجزئى لمدرسة أبو بكر الصديق بالسادات استجابة للأهالى

المنوفية - محمد فتحى

كلف اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشغيل مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسى بمدينة السادات "تشغيل جزئي"، مع بداية العام الدراسى الجديد، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور، وحرصاً على مستقبل الطلاب، جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وخلال اللقاء أمر المحافظ بصرف كرسى متحرك لمواطن من ذوى الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لحالتين إنسانيتين نظراً لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم نحو شكوتين، أحدهما لمعلم خبير بإحدى مدارس قرية ميت موسى التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية تلتمس إلغاء انتدابها إلى مدرسة أخرى بالكوم الأخضر نظراً لظروفها الصحية، والأخرى معلم اقتصاد منزلى بإحدى مدارس التعليم الأساسى بالإدارة التعليمية بالباجور تلتمس الموافقة على نقلها إلى مدرسة أخرى بقرية تلوانة مراعاة لظروفها الاجتماعية، حيث إنها تعول 4 أبناء بمراحل التعليم المختلفة.

واستمع المحافظ لشكوى مواطن بالحى الغربى بشبين الكوم يتضرر من تواجد ورشة نجارة بالمنطقة تزاول النشاط بدون ترخيص وتسبب العديد من الضوضاء، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بفحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن حيال المخالفين.