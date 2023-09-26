محافظ الغربية يشارك فى الندوة التثقيفية للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف

الغربية محمد طارق

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، الدكتور محمد حسين المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورئيس جامعة الازهر الأسبق، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أحمد عبد الحميد مدير فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،الدكتور حمدي أحمد سعد، الدكتور سيف رجب قزامل رئيس المنظمة فرع الغربية، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية، وذلك قبل المشاركة في فعاليات الندوة التثقيفية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ثقافة الوعي في بناء الأوطان.

وعقب اللقاء شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في فعاليات الندوة التثقيفية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ثقافة الوعي في بناء الاوطان وذلك بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب فرامل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، الدكتور حمدي أحمد سعد عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعمداء الكليات بجامعة الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات المختلفة، بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم الترحيب بالحضور.

وفي كلمته أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لا بد من كل شاب أن يفخر بكونه مصريا ويعلم جيدا أن هذا الوطن مستهدف منذ أيام الفراعنة حتى العدو الغاشم ويعلم جيدا أن من أفضال الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توفير الأمن والأمان فى مصر فى الوقت الذى ضعفت فيه كل الدول المجاورة.

وأضاف رحمى أن الغرب دائما يلجأون إلى التشكيك فى هوية الشعب المصرى ودينه وحضارته ويسعون إلى إخراجه من الحضارية المصرية وتجريده من حضارته، وحث المحافظ الشباب عن التحرى من ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى موضحا أن الكثير من هذه البوستات بمثابة رصاصة تصيب صدر الوطن.

واختتم المحافظ كلمته بأن لا بد من أن يعرف كل مواطن مصري واجباته وحقوقه وواجباته قبل حقوقه أمام الله والوطن وأمام نفسه.