محافظ الدقهلية يفتتح عددًا من المدارس فى المنصورة ونبروة بتكلفة 18 مليون جنيه

الدقهلية فريق المحافظات

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء عدد من المدارس بمركزى المنصورة ونبروة بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، حيث افتتح المحافظ مدرسة محمد الشويحى الثانوية بقرية أويش الحجر مركز المنصورة، على مساحة 2,100 متر مربع وتضم 15 فصلا بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، كما افتتح مدرسة نشأ الابتدائية بقرية نشأ مركز ومدينة نبروة على مساحة 2,300 متر مربع، وتضم 24 فصل تعليمى بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.

وأكد مختار أن رئيس الجمهورية يولى بناء الإنسان المصرى اهتماما كبيراً من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديدة من أجل النهوض بالعملية التعليمية فى مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة فى سماء المحافل الدولية، وأن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس فى مختلف مدن وقرى مصر هو وبحق إنجاز للدولة المصرية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، وبناء مصر الحديثة القوية.

كما أكد "مختار" أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو تقديم خدمة تعليمية متميزه لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوى مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

وثمن محافظ الدقهلية، دور المجتمع المدنى بالدقهلية الذى ضرب اروع المثل فى المشاركة المجتمعية فى البناء والتنمية الذى تشهده المحافظة فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات.