محافظ الدقهلية يتابع مع قيادات التعليم جاهزية المدراس لاستقبال الدراسة

الدقهلية- شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعاً موسعاً بقيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم، للتأكد من مدي جاهزية المدراس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وهاني عنتر وكيل المديرية، والدكتور عصام عميرة وجميع قيادات المديرية .

وقال " المحافظ " خالص الشكر والتقدير الرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم والآمن لإقامة وتنفيذ كافة الفعاليات وممارسة حياتنا بكل أمن وأمان ، بعد الفترة الطويلة والعصيبة التي مرت بها مصر والتي كنا نعاني فيها من الانفلات الأمني.

وشدد على أن الهدف هو الاهتمام بجودة التعليم المقدمة لأبنائنا الطلاب ليخرج لنا جيل واعي ومثقف ومتسلح بسلاح العلم والمعرفة، لأن المعلم هو الذي يربي ويبني عقول الأطفال والشباب حتي يصلوا إلى المرحلة الجامعية وبدونه ما أصبح لدينا أطباء ولا مهندسين ولا علماء فالأصل والأساس هو المعلم داخل المدرسة.

وأشار "مختار"، إلى أن المعلم كان ومازال هو الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والأوطان لأن بالعلم والتعلم تبني الأمم والحضارات، فمنذ الحضارات القديمة والتعليم هو أساس بناء هذه الحضارات وعرف العالم التعليم منذ آلاف السنين.

وثمن "المحافظ " دور قيادات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وجميع المعلمين علي كل ما يبذلوه من جهد وعمل من أجل أبنائنا الطلاب، سواء من خلال تلقي العلم والمعرفة أو من خلال غرس روح الانتماء للوطن بداخلهم والمحبة والتسامح .