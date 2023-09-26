محافظ الإسكندرية: 23 مدرسة جديدة وصيانة 96 أخرى تدخل الخدمة بالموسم الدراسى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2024، وأكد على جاهزية المدارس لبدء الدراسة من خلال الانتهاء من أعمال (الإنشاءات - الصيانة - استخدام الفراغات) بجميع المدارس على مستوى المحافظة وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية، ومن المقرر أن ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

وأشار الشريف؛ إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء (23) مدرسة بعدد (441) فصلا دراسيا لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول، كما تم الانتهاء من صيانة (96) مدرسة، فلدينا (2805) مدرسة فى مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعى (عام وخاص وفني)، بإجمالى عدد (1,445,609) طالب وطالبة، مؤكداً على استعدادات غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أى شكوى والتعامل الفورى معها.

وقد كلف الشريف؛ رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، وتهيئة كافة المدارس من خلال الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع المدارس، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب لاستقبال الطلاب بداية الدراسة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وأوضح الشريف؛ أن الإسكندرية من المحافظات التى تحظى برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ تعليمى مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسى الجديد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز، كما تم تنظيم عدد من القوافل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة، والتى قامت بجولات تفقدية على المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023.

وعقد أبوزيد؛ اجتماعًا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفنى شدد فيه على تنفيذ الكتاب الدورى رقم ( 30 ) الصادر فى أغسطس 2023 والمنظم لانطلاقة العام الدراسى الجديد بإزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المبانى وتكثيف الإشراف المدرسى لتوفير كافة عوامل الأمان لأبنائنا الطلاب وإعداد الجداول وقوائم الفصول والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسى وفق القرار الوزارى 28 لعام 2023 وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور وتنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين وتنظيم معارض أهلا مدرستى بأسعار أقل من الأسواق تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضى، حرصا على سلامتهم.