محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق مبادرة "بنت مصر" لتدريب 100 ألف طالبة

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، فعاليات مبادرة "بنت مصر.. كنز وثروة قومية"، لطالبات مدارس المرحلة الابتدائية، والتي تم انطلاقها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف تدريب 100 ألف طالبة بمدارس الإسكندرية، وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي كلمته، أكد "الشريف" على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحسين النظام التعليمي، معربا عن سعادته بتنفيذ مثل هذه المبادرات في مجال التعليم وتأهيل الفتيات وعقد ورش عمل تدريبية لهم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والتكنولوجية والأعمال اليدوية.

وخلال الحفل؛ كرم محافظ الإسكندرية الطالبات المتميزات خلال فترة التدريب بالمرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدا علي أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه المبادرات لتعليم وتأهيل الفتيات منذ الصغر عن طريق برامج متكاملة لتأهيل الفتاة لتصبح إمرأة مثالية مؤثرة في المجتمع لأنها أساس الأسرة والأولى فى حياة الأبناء.

وأوضح الشريف، أن محافظة الإسكندرية على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للقائمين علي مثل هذه المبادرات.