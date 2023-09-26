"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالى قرية قفادة ضمن "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم، قافلة طبية مجانية بقرية قفادة بمركز مغاغة التى بدأت أمس الاثنين وتستمر اليوم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة - الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وكان الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اعلن، أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة قامت بتكثيف أعمال الترصد الحشرى والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الامراض وذلك على مدار شهر أغسطس الماضى.

وأوضحت الدكتورة رندا خيرى مدير عام الادارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أن ادارة مكافحة ناقلات الامراض واقسامها بالإدارات الصحية قامت بتكثيف اعمال الترصد الحشرى والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الامراض حيث تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6875 كم2 باستخدام اجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كم2 وتعفير مساحة 2070 كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

واضافت أنه تم رش مساحة 159600 م من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا وتم فحص 943 عينة دم عشوائية

بالإضافة إلى فحص 6887 مجرى مائى بأطوال 9140.5 كم وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا واشارت انه تم عمل علاج ميكانيكى لعدد 60 مجرى مائى بأطوال 167.5 كم

واوضحت انه تم فحص 52115 عينة بالعيادات الخارجية و32656 عينة عشوائية وفحص 28812 عينة ضمن المسح الميدانى لنسبة 10% من سكان الريف وذلك فى اطار مكافحة البلهارسيا واوضحت أن اجمالى عدد المفحوصين طفيليات معوية بلغ 99046 بالإضافة إلى فحص 2999 حالة طفيليات معوية بعد العلاج واشارت إلى انه تم علاج 12368 حالة طفيليات معوية و26 حالة بلهارسيا، بالإضافة إلى تنفيذ 196 زيارة إشرافية ومرور لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع ادارات المنيا الصحية .