كاليفورنيا تقر توفير مرحاض محايد جنسيا فى المدارس قبل يوليو 2026

كتبت ريم عبد الحميد

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية قانونا يطلب من المدارس توفير مراحيض محايدة جنسيا بحلول يوليو 2026.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى أن إنط الأمريكية، فإن القانون الجديد، قانون مجلس الشيخ 760، كان من بين سلسلة من القوانين التى وقع عليها الحاكم جافين نيوسوم هذا الأسبوع لتوسيع "حماية المثليين والمتحولين جنسيا" فى الولاية. وقال نيوسوم فى بيان أن ولاية تفخر بان بها بعض أقوى القوانين الأمريكيى فيما يتعلق بحماية ودعم تلك الفئة.

وبموجب القانون، فإن كل المقاطعات المدرسية ومكتب المقاطعة التعليمى والمدارس ستكون مطالبة بوجود مرحاض واحد على الأقل محايد جنسيا بحلول أو قبل يوم الأول من يوليو 2026، على أن يكون المرحاض متاح استخدامه خلال الساعات الدراسية وخلال الوظائف المدرسية أثناء حضور الطلاب.

ويسمح القانون بإغلاق مؤقت لأى مراحيض محايدة جنسيا فقط فى حالة ما إذا كان هناك مخاوف موثقة متعلقة بسلامة الطلاب، أو تهديد فورى لسلامتهم أو لإصلاح دورة المياه. ونص القانون على أن يكون المرحاض مناسب لكافة الاجناس وألا يتم إغلاقه وأن يكون متاحا لطل الطلاب، كما يتطلب تخصيص مسئول ليكون نقطة اتصال لضمان أن يتوافق المرحاض مع قانون الولاية.

وكانت الإدارات المدرسية فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة قد شهدت فى السنوات الماضية نقاشا حول شمول المثليين والمتحولين جنسيا وتمثيلهم. وكانت قضية إتاحة المراحيض محل تركيز فى النقاش الوطنى الأمريكى على مدار سنين. ففى عام 2016، سنت ولاية نورث كارولينا قانونا يلزم الأشخاص الذين يستخدمون المراحيض العمومية وغرف تبديل الملابس باستخدام الغرف التى النوع الذى ولدوا به، سواء ذكر أو أنثى، لو أن الغرف المعنية كانت متعددة الإشغال. وأثار هذا القانون انتقادات واسعة من الشركات والمناصرين قبل أن يتم إلغائه.