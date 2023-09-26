اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 05:01 ص
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طفرة فى تدشين محالج القطن بهدف نظافة المنتج والارتقاء بجودته عالميا

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 05:00 ص
طفرة فى تدشين محالج القطن بهدف نظافة المنتج والارتقاء بجودته عالميا محلج الفيوم
كتب عبد الحليم سالم

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شهدت مصر طفرة فى تدشين محالج القطن الجديدة كبديل عن المحالج القديمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف نظافة القطن والارتقاء بجودته عالميا.

وتم إنشاء 4 محالج مطورة فى الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا فى عملية حليج الأقطان التى تتم آليا دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة.

علاوة على تنفيذ تجربة زراعة الاقطان قصيرة التيلة بمنطقة شرق العوينات وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار فى عام 2021، وعام 2022 وبلغت المساحة المزروعة العام الجارى نحو 1000 فدان، بجانب 250 فدانا فى توشكى، حيث إن الطلب المحلى والعالمى على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل 98.5% وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلى، لذا فإن التوسع فى زراعة الأقطان قصير التيلة فى الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 3 مليارات دولار سنويا.

 


المحالج

محالج القطن

قطاع الاعمال

محلج الفيوم



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