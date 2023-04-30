محافظ الغربية يتفقد محلج القطن وكورنيش كفر الزيات.. صور

الغربية محمد طارق

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود العاملين بمركز ومدينة كفر الزيات في تحقيق تطوير ملحوظ في أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات داخل المدينة، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم داخل مركز ومدينة كفر الزيات لمتابعة سير عمل المشروعات الخدمية والتنموية بالمركز وذلك بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وقال رحمي، إن المحافظة مستمرة في أعمال تطوير كفر الزيات، حيث تم الانتهاء من رصف شارع الزربيني بطول 1300 م وعرض 8 م لكل اتجاه بجانب تطوير وتوسعة 1200 م من الشارع وعمل جزيرة وسطية وأرصفة وصفايات لمياه الأمطار، إلى جانب استمرار أعمال الرصف في باقي شوارع المدينة فضلاً عن تطوير كورنيش كفر الزيات والذي يتم تطويره على مراحل من خلال الخطة الاستثمارية.

وفي سياق آخر تفقد محافظ الغربية محطة مياه كفر الزيات والتي تم تنفيذ التوسعات بها بقيمة 160 مليون جنيه من خلال زيادة طاقة المحطة من 26 ألف إلى 60 ألف م3/ يوم إلى جانب تطوير ورفع كفاءة ( المرشحات، المروقات، الخزانات، المحولات والمبنى الإداري)، كما تفقد محطة معالجة دلبشان والتي تم إنشائها بتكلفة 70 مليون جنيه على مساحة 3 أفدنة لتعمل بطاقة 8 آلاف م3 / يوم لخدمة قرى المركز.

واختتمت الجولة بتفقد محلج القطن والذي يتم تطويره ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال حيث ينتج 101 ألف قنطار سنويا من الأقطان يتم إمداد مصانع الغزل بها إلى جانب التصدير للخارج.