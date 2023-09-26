ضبط موظف استولى على 1.5 مليون جنيه من 4 أشخاص لتوظيفها فى العقارات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط موظف يقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج عقب تقدم 4 أشخاص ببلاغات ضده تتضمن قيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مليون ونصف لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقارى.

ترجع الواقعة عقب ورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج لمركز شرطة المنشاة تضمن بلاغ المدعو محمد ر . ا . ا . 46 سنة محاسب و"3"آخرین جمیعھم يقيمون محافظة سوهاج يتضررون فيه من المدعو البطل م ع ع 59 سنة موظف ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه في قضیة " تبدید "لقيامه بالنصب علیھم من خلال تلقي مبالغ مالیة منھم بلغت جملتھا"1.500.000 " ملیون وخمسمائة ألف جنیھًا بزعم توظیفھا فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولھم علي أرباح نصف سنویة 25 % من قیمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالیة وأرباحھا واستولي علیھا دون ردھا.

عقب استصدار اذن النیابة العامة تم ضبط المتھم وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة وتعھد برد المبالغ المالیة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.