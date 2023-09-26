ضبط كبدة وسجق وملح طعام غير صالحين للاستهلاك الأدمى بالإسكندرية

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين ، بشن حملة تموينية بنطاق الادارة، وأسفرت عن ضبط أحد المطاعم لحيازته كبدة وسجق بهما تغير فى الخواص الطبيعية ويبدو عليها علامات الفساد وعدم الصلاحية حيث تم التحفظ 50 كجم كبدة بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، 38 كجم سجق به تغير فى الخواص وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط أحد السيارات لحيازتها وعرضها للبيع عبوات ملح طعام مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 3750 كيس وزن الكيس 200 جم باجمالى 750 كجم ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.