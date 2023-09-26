ضبط طن فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كمية من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بمدينة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين، "س.م.ع."، 41 سنة، صاحب محل لبيع الأسماك المملحة، وعثر بحوزته فى المحل على طن و100 كيلو فسيخ، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في الخواص والرائحة، فتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المستوردة محملة على سيارة نقل بمدينة الرياض، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين بحوزة "م.ع.أ" 31 سنة، سائق سيارة نقل، وتبين أن السيارة محملة بـ 27 طنا، و675 كيلو لحوم مجمدة مستوردة، مجهولة المصدر، ولا توجد المستندات أو الفواتير الدالة على الشراء، فتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.