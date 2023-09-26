اليوم السابع
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ساعده وادعمه.. علم طفلك كيف يواجه التنمر فى مدرسته بخطوات بسيطة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:00 ص
ساعده وادعمه.. علم طفلك كيف يواجه التنمر فى مدرسته بخطوات بسيطة التنمر
كتبت مروة محمود الياس

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التنمر أحد أشكال الإساءة التى يعاني منها الكثير من الأطفال خاصة فى المدرسة، فالتنمر على الشكل أو الحجم أو الطريقة أو الأسلوب، كلها نوعيات وأشكال من الإساءة يتعرض لها أبناؤنا يوميًا فى المدرسة، ما يتطلب مواجهة حاسمة لمحاولة الحد من هذا السلوك غير الإنساني.
 
قد يتعرض طفلك للتنمر ولا يمكنه التصرف والدفاع عن نفسه، وتظهر عليه أعراض كـ تشتت الذهن والعصبية والتقلب المزاجي واضطراب الشهية والتصرف.
 
ووفقًا لتقرير نشره موقع orchidsinternationals فإن الآباء والأمهات يمكنهم مساعدة أبنائهم على التخلص هذا التنمر رويدًا، ومساعدتهم على مواجهته من خلال عدة نصائح مهمة، فلا يمكن أن تترك طفلك فى مهب هذه المشكلة فهو يعاني بالفعل، ومن أبرز تلك النصائح:
 
 
تنمر 111
 
 
اهتم بتعزيز ثقة طفلك فى نفسه كي يعرف قيمته حتي لا يتهز أمام أي عبارات تنمر لا تليق 
 
اهتم بإدخال طفلك فى نشاطات اجتماعية جيدة يمكن من خلالها أن يشعر بثقته وقدراته الاجتماعية فيمكنه حينها مواجهة التنمر 
 
اهتم بتكوين دائرة أصدقاء له ليشعر بالطمأنينة وحينها لن يؤثر به أية عبارات تنمر
 
اهتم بتعزيز شخصية طفلك فى المنزل واجعله يشعر أنه مقبول داخل بيته ومحبوب للغاية كى لا يتأثر بأي مشكلة خارجية 
 
اهتم بتكوين طفلك صورة إيجابية عن نفسه، بشكره الدائم على أفعاله الايجابية، والعثور على النشاط الذي يفضله واجعله يمارسه ويتفوق فيه كى يصبح أكثر تقبلاً لنفسه ولا يؤثر به تنمر.
 
علم طفلك أن يطلب المساعدة من شخص بالغ عند التعرض للتنمر في المدرسة كالمعلم
 
أو يمكنه أن يواجه التنمر بأن يطلب من المتنمر التوقف عما يفعله بمنتهي الحزم والهدوء والثقة. 
 
ساعد طفلك على قول الحق ومواجهة الظلم حتي وإن كان هذا الظلم لا يمسه ويدافع عن أصدقائه. 
 
علم طفلك كيف يكون حازمًا أمام المرآة ويتدرب على ذلك.
 
دومًا اخبر طفلك بمدى حبك له واهتمامك به ودعمك له.

التنمر

التنمر والاطفال

مواجهة التنمر



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