ساعده وادعمه.. علم طفلك كيف يواجه التنمر فى مدرسته بخطوات بسيطة

التنمر أحد أشكال الإساءة التى يعاني منها الكثير من الأطفال خاصة فى المدرسة، فالتنمر على الشكل أو الحجم أو الطريقة أو الأسلوب، كلها نوعيات وأشكال من الإساءة يتعرض لها أبناؤنا يوميًا فى المدرسة، ما يتطلب مواجهة حاسمة لمحاولة الحد من هذا السلوك غير الإنساني.
قد يتعرض طفلك للتنمر ولا يمكنه التصرف والدفاع عن نفسه، وتظهر عليه أعراض كـ تشتت الذهن والعصبية والتقلب المزاجي واضطراب الشهية والتصرف.
ووفقًا لتقرير نشره موقع orchidsinternationals فإن الآباء والأمهات يمكنهم مساعدة أبنائهم على التخلص هذا التنمر رويدًا، ومساعدتهم على مواجهته من خلال عدة نصائح مهمة، فلا يمكن أن تترك طفلك فى مهب هذه المشكلة فهو يعاني بالفعل، ومن أبرز تلك النصائح:
اهتم بتعزيز ثقة طفلك فى نفسه كي يعرف قيمته حتي لا يتهز أمام أي عبارات تنمر لا تليق
اهتم بإدخال طفلك فى نشاطات اجتماعية جيدة يمكن من خلالها أن يشعر بثقته وقدراته الاجتماعية فيمكنه حينها مواجهة التنمر
اهتم بتكوين دائرة أصدقاء له ليشعر بالطمأنينة وحينها لن يؤثر به أية عبارات تنمر
اهتم بتعزيز شخصية طفلك فى المنزل واجعله يشعر أنه مقبول داخل بيته ومحبوب للغاية كى لا يتأثر بأي مشكلة خارجية
اهتم بتكوين طفلك صورة إيجابية عن نفسه، بشكره الدائم على أفعاله الايجابية، والعثور على النشاط الذي يفضله واجعله يمارسه ويتفوق فيه كى يصبح أكثر تقبلاً لنفسه ولا يؤثر به تنمر.
علم طفلك أن يطلب المساعدة من شخص بالغ عند التعرض للتنمر في المدرسة كالمعلم
أو يمكنه أن يواجه التنمر بأن يطلب من المتنمر التوقف عما يفعله بمنتهي الحزم والهدوء والثقة.
ساعد طفلك على قول الحق ومواجهة الظلم حتي وإن كان هذا الظلم لا يمسه ويدافع عن أصدقائه.
علم طفلك كيف يكون حازمًا أمام المرآة ويتدرب على ذلك.
دومًا اخبر طفلك بمدى حبك له واهتمامك به ودعمك له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة