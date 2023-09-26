زفة وتوزيع نفحات وحلقات مدح.. مشاهد من احتفالات المولد النبوى الشريف بدمياط

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط ، احتفالات المولد النبوي الشريف، مشاهد من الاحتفالات تملأ شوارع المحافظة، توزيع النفحات وحلقات المدح والذكر والزفة التي تجولت شوارع مدينة دمياط احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

بدأت الاحتفالات عقب صلاة العشاء، توافد العشرات من المواطنين على أماكن الاحتفال، أيضا شاركت مشايخ الطرق الصوفية في احتفالات الدمايطة بالمولد النبوي.

زفة المولد كانت أولي مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي داخل دمياط، تجولت في شوارع المدينة وشهدت مشاركات واسعة من قبل أهالى المحافظة، ردد الجميع الاناشيد والمدح في ذكر النبي صلي الله عليه وسلم.

في زاوية أخري بدأت مجموعة من الأهالي بتوزيع النفحات والتي أصبحت بالنسبة لهم عادة اعتادوا تقديمها كل عام، أيضا شارك الجميع في تحضيرها وتوزيعها أيضا، كبار وصغار جميعهم شاركوا في هذا المشهد الاحتفالي.

قامت مجموعة أخري بإقامة حلقات الذكر، والتي شهدت هي الأخرى، مشاركات كبيرة من أهالي دمياط، لتسجل محافظة دمياط حضورا قويا في احتفالات المولد النبوي الشريف هذا العام.