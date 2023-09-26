محافظ دمياط توافق على إجراءات انتظام طلاب الصفوف الأولى بداية الدراسة

اكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية و التعليم بدميـاط ، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وافقت علي بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترتين" يوم السبت الموافق 2023 علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الأحد الموافق 1/10/2023

وبدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترة الواحدة" يوم الأحد الموافق 1/10/2023 علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الاثنين الموافق 2/10/2023

وأوضح عبد الرؤوف، أنه جاء ذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 20/9/2023 في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد في ضوء حرص الوزارة علي سلامة أبنائنا الطلاب والعمل علي تهنئة المناخ الآمن

وفي هذا الصدد أهدى وكيل تعليم دميـاط، أطيب الأمنيات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 معربا عن شكره وتقديره لما تبذله من جهد بناء وملموس للإرتقاء بالتعليم بمحافظة دمياط متمنيا لسيادتها دوام التوفيق والمزيد من النجاحات.