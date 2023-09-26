اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم أبناء مستشارى الهيئة المتفوقين

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:00 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم أبناء مستشارى الهيئة المتفوقين تكريم أبناء مستشاري هيئة قضايا الدولة المتفوقين
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب عضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي، أبناء مستشاري الهيئة المتفوقين دراسياً في شتى الشهادات بجميع المراحل التعليمية، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير، وذلك بمقر نادى مستشارى الهيئة النهرى بأبو الفدا الزمالك.
 
حضر الحفل كل من  نواب رئيس الهيئة:
 
المستشار محمد حسن الأمين العام.
المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
المستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.
المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
 
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

قضايا الدولة

نادى قضايا الدولة

رئيس هيئة قضايا الدولة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة