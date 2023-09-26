دار العلوم تمنح الباحثة شيماء جريشة درجة الدكتوراة في "الوقف والابتداء في القرآن الكريم"

منحت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، الباحثة شيماء علي جريشة، درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى، حول البحث المقدم من الطالبة بعنوان "الوقف والابتداء في القرآن الكريم وأثره على الدلالة التركيبية بين السجستاني والنكزاوي" بإشراف كل من الدكتور حسن محمد نصر أستاذ علم اللغة، والدكتور محمد محمد يونس استاذ علم اللغة، والدكتور عبد الراضي عبد المحسن أستاذ بقسم الفلسفة الإسلامية.



منح الباحثة شيماء جريشة درجة الدكتوراة بكلية دار العلوم (1)



منح الباحثة شيماء جريشة درجة الدكتوراة بكلية دار العلوم (2)

وأشارت الباحثة شيماء جريشة إلى أن القرآن الكريم هو دستور الله تعالى الخالد ومنهجه القويم، وأن من أبواب علوم القرآن الكريم باب الوقف والابتداء، موضحة أن علم "الوقف والابتداء" من أهم علوم الكتاب، لأنه يستعان به على فهم القرآن وتتضح به الوقوف، فتظهر المعاني للسامع المتأمل والقارئ المتدبر.

وقالت الباحثة إن للوقف والابتداء أثرا بالغا الأهمية في تعدد دلالة الٱية الواحدة وتكامل معانيها، وأن الوقف والابتداء مرتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقات التركيبية في الجملة العربية، تتضح بصحته، وتفسد بفساده.

من جانب آخر أشاد المشرفون على رسالة الدكتوراة والمناقشون من هيئة التدريس بالبحث المقدم من الباحثة، مع إبداء بعض الملحوظات على الرسالة، وقال الدكتور حسن نصر إن الباحثة عكفت على إعداد دراستها 8 سنوات عجاف وشديدة الصعوبة، بسبب ما مرت به الباحثة من ظروف خاصة، فضلا عن صعوبة الموضوع التي تخوض فيه، خاصة أن كثيرا من الباحثين يتخوفون الخوض في علوم القرآن.