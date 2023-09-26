حافظ على نظام غذائى متوازن من أجل علاج آمن لكسر العظام

كتب – حسام الشقويرى

إذا لم يتم الاعتناء بكسور العظام بشكل صحيح، فإن ذلك يؤدي إلى كسر غير قابل للشفاء حيث لا تنمو العظام المكسورة معًا بشكل صحيح، ويمكن لأي شخص تعرض لكسر في عظامه في مرحلة ما من حياته أن يخبرك بمدى الألم الذي قد يسببه هذا الحادث المؤسف، حيث إن موقع كسر العظم يسبب الألم لسنوات بعد شفاء العظم، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

نصائح الخبراء لتسريع عملية الشفاء

أوضح الدكتور كونال كانتي بال، استشاري قسم جراحة العظام واستبدال المفاصل، بجامعة كولكاتا الهندية أنه إذا لم يتم الاعتناء بكسور العظام بشكل صحيح، فإن ذلك يؤدي إلى كسر غير قابل للشفاء حيث لا تنمو العظام المكسورة معًا بشكل صحيح، ولذلك يجب اتباع القاعد التالية:

1 - حافظ على نظام غذائي متوازن لتعزيز التعافي بشكل أسرع، تأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على مجموعات غذائية صحية ذات مستويات عالية من السعرات الحرارية، ومكونات طازجة.

2 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يمكن أن يؤدي توفير إمدادات صحية من العناصر الغذائية الأساسية إلى موقع الكسر لتسريع عملية الشفاء، ويمكن لبعض التمارين غير الشاقة والتي تساعد في إعادة التأهيل أن تعزز تدفق الدم وتوصيل العناصر الغذائية المهمة.

3 - تجنب الكحوليات والتدخين: التدخين وشرب الخمر بشكل عام أمران سيئان لصحتك، كما أنهما يبطئان عملية شفاء عظامك. حيث تؤثر هذه المواد الضارة على تدفق الدم إلى عظامك، مما يمنع عظامك من تلقي العناصر الغذائية الأساسية للتعافي.

4 - قل لا للإفراط في تناول الملح والمشروبات المحلاة والكافيين: لانه يمكن أن يؤدي الصوديوم والمشروبات السكرية والكولا إلى تسرب الكالسيوم من العظام، مما يحد من تجديد العظام. وبالمثل، يحتوي الكافيين على مواد كيميائية تتفاعل مع الكالسيوم ويمكن أن تمنع امتصاصه، مما يبطئ عملية الشفاء.

5 - تخطي مسكنات الألم غير الضرورية: الاعتماد على الأدوية والحبوب التكميلية الأخرى للتخفيف من الالتهابات يمكن أن يبطئ عملية شفاء الجسم.

6 - لا تجهد نفسك: على الرغم من أن التمارين الخفيفة ضرورية لتسريع عملية الشفاء، إلا أن الإفراط في التدريب يمكن أن يضع ضغطًا ضارًا على عظامك المكسورة، ويؤدي إلى كسور لم تلتئم بشكل صحيح.

7 - خذ قسطًا كافيًا من الراحة بعد إزالة الجبيرة: بعد إزالة الجبيرة، من المهم تجنب أي أنشطة يمكن أن تضع ضغطًا لا داعي له على العظام والأنسجة التي تشفى. لا يُنصح بممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي أو تحريك الأشياء الثقيلة في الأيام القليلة الأولى بعد إزالة الجبيرة.