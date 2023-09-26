اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:48 م
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توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبى بين مصر وكرواتيا

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:20 م
توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبى بين مصر وكرواتيا الدكتور محمد معيط
شرم الشيخ - أحمد يعقوب

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قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، ونظيره بكرواتيا ماركو بريموراك، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين البلدين، على نحو يسهم في تنشيط التجارة وتعزيز الاستثمار بينهما.
 
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعظيم المصالح المشتركة، وحفظ الحقوق الضريبية، لافتًا إلى أنه تم بحث مقترحات جعل كرواتيا بوابة للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
 
وأوضح الوزير، أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر، واستغلال الفرص التنموية المتاحة، داعيًا المستثمرين والشركات الكرواتية الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر، إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
 
وأضاف الوزير، أننا مستمرون في ميكنة المنظومة الضريبية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

اجتماعات البنك الأسيوي

اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الاسيوى بحضور الرئيس السيسى

البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية pd

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

الاستثمار في مصر

الاستثمار في البنية التحتية بمصر

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أجندة اجتماعات البنك الأسيوي

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