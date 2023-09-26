توزيع "شربات" بمسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية احتفالا بالمولد النبوى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية، أجواء احتفالات اليوم الثلاثاء بمناسبة احتفال مديرية أوقاف الإسكندرية بالمولد النبوي الشريف، وتم توزيع شربات علي المترددين داخل ساحة المسجد .

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسى أبو العباس عقب صلاة المغرب.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق والهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية، وقيادات مديرية الأوقاف.

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية.

وأكد أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار .



توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس (1)



توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس (2)