اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع "شربات" بمسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية احتفالا بالمولد النبوى

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:03 م
توزيع "شربات" بمسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية احتفالا بالمولد النبوى توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية، أجواء احتفالات اليوم الثلاثاء بمناسبة احتفال مديرية أوقاف الإسكندرية بالمولد النبوي الشريف، وتم توزيع شربات علي المترددين داخل ساحة المسجد .

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسى أبو العباس عقب صلاة المغرب.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق والهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية، وقيادات مديرية الأوقاف. 

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية.

وأكد أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار .

 

توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس (1)
توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس (1)

 

توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس (2)
توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس (2)

 

توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس (4)
توزيع شربات علي المترددين بمسجد المرسي أبو العباس (4)

 

 
 

أخبار الإسكندرية

المولد النبوي الشريف

شربات

مسجد المرسي ابو العباس

أوقاف الإسكندرية

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:50 م

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوى بمسجد سيدى المرسى أبو العباس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:39 م

"بورسعيد" تنظم موكباً بمشاركة آلاف المواطنين احتفالا بالمولد النبوى.. صور

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:30 م

فرحة المولد النبوى بالأقصر لا تكتمل إلا بالعروسة والحصان.. الحاج علاء غلاب: عائلتنا تصنع الحلوى منذ 60 سنة والأسعار فى متناول الجميع.. ومنتصر عبد الجليل: العروسة والحصان والبلاص المصنوعة من السكر بـ20 جنيه

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة