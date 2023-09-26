تعرف على مكاتب توثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بأسوان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسوان.

ووفقاً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسوان، 7 مقار، جاءت علي النحو التالي:

- كوم أمبو: منطقة الزهور - عمارة شركة وادى كوم أمبو، ومدينة كوم أمبو.

- أبوسمبل: عمارات مجلس المدينة، بجوار مياه الشرب.

- دراو: دراو ونجع العرب ومبنى الوحدة المحلية الجديد.

- أسوان: شارع البركة و المناعية ومدينة أسوان.

- إدفو: كونيش النيل بجوار محطة

- البصيلية: عمارات مجلس المدينة

- السباعية، عمارات مجلس المدينة أغلى نقطة شرطة المدينة، شارع حسنى مبارك.