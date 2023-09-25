8 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بالمنوفية.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة المنوفية .

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة المنوفية ، 8 مقار، جاءت علي النحو التالي:

مدينة السادات : المنطقة الخامسة بجوار مدرسة اللغات

منوف : بجوار بنك مصر بمدينة منوف شارع المقابر

تلا: مبنى المحكمة

الباجور : مبنى المحكمة

ضواحى شبين الكوم : عمارة الأوقاف شارع جمال عبد الناصر

شبين الكوم النموذجى : مجمع المصالح

أشمون : بجوار محطة القطار

سنتريس : مبنى الوحدة المحلية

ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.